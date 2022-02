“As pesquisas mostram que a questão da vacina gerou um desgaste” (Flávio Bolsonaro, senador e coordenador da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, admitindo o maior erro de um presidente brasileiro em décadas, que ampliou de forma severa o número de mortes pela Covid-19. Mas… o filho Zero Um, que deu entrevista ao O Globo, está preocupado mesmo é com a popularidade do pai, claro)