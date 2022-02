Frase do dia

“A justificativa formal foram as denominadas ‘pedaladas fiscais’ — violação de normas orçamentárias —, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política” (Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que Dilma Rousseff não sofreu o impeachment por conta das pedaladas, mas pela perda de apoio político. Ele fez a afirmação em artigo para a revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, a Cebri, mas o conteúdo foi revelado por Mônica Bergamo)