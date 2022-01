“Quero que [a História] me defina como o homem que acabou com a pandemia da Covid-19” (Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, na sua alucinada certeza de que não trabalha para um dos maiores negacionistas do mundo, e “esquecendo” que se curvou inúmeras vezes aos descabidos pedidos do presidente, rasgando o diploma de médico. É mais provável que a História cobre de Queiroga o que ele fez para atrapalhar a vacinação infantil…)