“Eu não subo no palanque de Bolsonaro em 2022. […] E ser ventilado por ter apoio de um líder como o Lula não envergonha ninguém. Deixa todo mundo muito orgulhoso. Lula é um dos maiores líderes socialistas do mundo. Ex-presidente da República que saiu com mais de 90% de aprovação” (Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, mostrando como o presidente da República é indesejado até por partidos de direita e como o petista vai formando uma aliança ampla para 2022)