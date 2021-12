“Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor” (Desmond Tutu, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, in memorian. Primeiro arcebispo negro da Cidade do Cabo, Tutu foi uma das vozes mais ativas na luta contra o apartheid e a favor da igualdade. Ele faleceu neste domingo, 26, aos 90 anos)