Como é o primeiro carro voador que chega ao Brasil

O empresário Alexandre Daltro, CEO da AT Global, é o responsável pela chegada do primeiro Veículo Aéreo Elétrico de Decolagem e Pouso Vertical (eVTOL) certificado para voos com passageiros ao Brasil. Mais conhecida como carro voador, a aeronave de fabricação chinesa deve chegar ao país nas próximas semanas, ainda em janeiro. Em entrevista à coluna, Daltro falou sobre os impactos do eVTOL na mobilidade urbana como os desafios e expectativas para sua operação comercial no país.

Segundo ele, essa tecnologia, que mas parece ter saído de um filme de ficção científica ou direto do clássico De Volta para o Futuro, trará benefícios a empresários, investidores, usuários e ao meio ambiente tanto pelo baixo custo operacional das aeronaves, que podem diminuir em até 80% o custo de operação em relação a uma aeronave convencional, quanto pelo uso de energia limpa”.

O carioca, que atualmente cursa pós-graduação em Docência da Gestão e Sustentabilidade e Meio Ambiente, tem mais de 20 anos de experiência internacional, especialmente no desenvolvimento de negócios, gestão de operações e serviços em ambientes regulados com alta complexidade.

A seu ver, “a aeronave é uma alternativa de transporte com energia limpa que vai possibilitar uma sinergia direta com as políticas mais efetivas de sustentabilidade de empresas, cidades e governos.”

Continua após a publicidade

Leia os principais trechos da entrevista abaixo:

O que é um eVTOL?

Alexandre Daltro – Um eVTOL é uma pequena aeronave elétrica altamente automatizada que possui a capacidade de decolar e pousar verticalmente, sem a necessidade de uma pista de pouso tradicional. Esses veículos representam uma inovação na mobilidade urbana, pois são projetados para transportar passageiros ou cargas em altitudes mais baixas, em áreas urbanas geralmente congestionadas, além de promover uma alternativa sustentável de transporte aéreo dentro das cidades.

Continua após a publicidade

Qual é a grande novidade nesta aeronave que chega em janeiro ao Brasil?

Alexandre Daltro – Podemos dizer que é um passo revolucionário para a mobilidade urbana sustentável. A AT Global, que é a representante oficial e autorizada da empresa chinesa Ehang Intelligent no Brasil, está trazendo ao país nas próximas semanas o primeiro eVTOL certificado para voos com passageiros em todo o mundo. Muitos modelos já apresentados são protótipos para divulgação, mas esse que chegará em janeiro (o modelo EH216-S) já recebeu o Certificado Tipo pela Civil Aviation Administration of China (CAAC). Eu inclusive, já voei neste modelo.

Como foi a experiência de se tornar o primeiro brasileiro a voar no ‘carro voador?

Continua após a publicidade

Alexandre Daltro – Foi uma experiência incrível, histórica! Quando estive na China, além de voar num veículo sem piloto, o que por si só já causou uma enorme emoção, estava ali vivenciando a tecnologia e a evolução do sistema de transporte mundial in loco. E tive a oportunidade de voar no modelo EH216-S, o mais avançado entre todos, o qual já obteve o certificado de aeronavegabilidade para voos com passageiros da autoridade aérea chinesa e deve começar a operar comercialmente por lá muito em breve. É exatamente o mesmo modelo que estamos trazendo ao país. Fiquei sem palavras de vivenciar isso, ao mesmo tempo em que tinha plena certeza da segurança dessa tecnologia.

Como o eVTOL pode contribuir para a mobilidade urbana? Não é perigoso?

Alexandre Daltro – Essa tecnologia é uma das principais apostas mundiais em soluções sustentáveis de mobilidade urbana pois utiliza energia elétrica, o que a torna segura, silenciosa e livre de emissões. Isso possibilita uma sinergia direta com políticas de sustentabilidade corporativas e governamentais e oferece uma nova modalidade de transporte aéreo nas cidades, que vai complementar a malha de transporte especialmente nos grandes centros.

Continua após a publicidade

Quais são os benefícios do eVTOL?

Alexandre Daltro – Além de sua contribuição para a sustentabilidade, o eVTOL apresenta um baixo custo operacional, podendo reduzir em até 80% os custos em comparação com aeronaves convencionais. Isso o torna atrativo para empresários e investidores interessados em soluções de mobilidade inovadoras e rentáveis. Essa tecnologia não veio para substituir outras formas de transporte em vigor, mas para complementá-las. Mas, comparativamente, o eVTOL proporciona viagens mais baratas, mais ecológicas e menos barulhentas do que as realizadas por helicópteros, e bem mais rápidas do que as oferecidas por automóveis.

Quando podemos os primeiros voos inaugurais do eVTOL no Brasil?

Continua após a publicidade

Alexandre Daltro – Já estamos estabelecendo parcerias estratégicas com aeroportos, aeroclubes e outros interessados para a construção de vertipontos (locais de pouso e decolagem dos eVTOLs). Temos parceria fechada com a PAX Aeroportos (que administra os aeroportos de Jacarepaguá – RJ e Campo de Marte – SP) e os primeiros voos inaugurais, ainda sem passageiros, devem ocorrer em fevereiro e março de 2024, nestes dois locais. Após esses primeiros voos, o equipamento ficará em exposição durante 10 dias nos dois aeroportos.

Quais são os passos necessários para iniciar a operação comercial com passageiros do eVTOL no país?

Alexandre Daltro – Ainda precisamos da aprovação dos órgãos regulatórios brasileiros, especialmente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Já houve visitas à fabricante na China por representantes da ANAC, estabelecendo diálogo e troca de informações. Por isso, com base na autorização já concedida ao espaço aéreo chinês e na troca de informações técnicas entre as agências regulatórias de cada país, é esperado que pelo acordo bilateral estabelecido no passado entre a ANAC e a CAAC (Civil Aviation Administration of China), ambas possam ampliar e atualizar este acordo com a inclusão da tecnologia eVTOL.