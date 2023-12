Carminho canta para Emma Stone em lançamento de filme em Nova York

A cantora e compositora portuguesa Carminho foi o grande destaque da recepção após o lançamento do filme “Poor Things” (“Pobres Criaturas”), na noite desta quarta, 6, no cinema do Director’s Guild of America, em Nova York. No longa-metragem, dirigido pelo cineasta grego Yorgos Lanthimos, Carminho aparece cantando “O quarto (fado Menor)”, em uma cena central que traz intensa troca de olhares com Emma Stone, protagonista e produtora executiva do filme.

Após a exibição, Carminho e Emma Stone surpreenderam o diretor, elenco, equipe e convidados do after party reproduzindo a cena do filme nas escadarias do restaurante Avra Rockefeller Center. Emma se aproximou na bancada, olhando fixamente para Carminho, que cantou e tocou guitarra portuguesa tal qual sua cena, arrancando lágrimas da atriz e fortes aplausos dos presentes (entre eles, Taylor Swift, que elogiou a performance).

Dia 15 de dezembro, Carminho lançará em todas as plataformas musicais o single de “O quarto (fado Menor)”, a versão completa da faixa que apresenta no filme.

Para o lançamento da faixa no Brasil, Carminho recentemente uniu forças com Paula Lavigne e sua produtora, Uns Produções e Filmes, duas mulheres unidas em prol da difusão e amplificação da língua portuguesa no mundo.

“Fui convidada pelo Yorgos em maio de 2021 a uma participação no filme, a cantar um fado. Ao reunir com ele, minha sugestão foi o fado Menor, por ser embrionário da tradição, em uma letra que eu mesma escrevi, trazendo à tona a intemporalidade e transversalidade do próprio estilo.

Essa escolha rima com o surrealismo temporal do filme. Eu salientei a importância que a guitarra portuguesa teria na cena e ele sugeriu que eu a tocasse. Pedi uma semana para responder, sem lhe contar que nunca tinha tocado o instrumento na vida. Depois de uma semana de trabalho duro (risos), aceitei seu desafio e tocar e cantar ao vivo no set. Até hoje ele não sabe que por causa dele, hoje eu toco um pouquinho de guitarra portuguesa. E assim se deu minha participação”, explica Carminho.

“Poor Things” (“Pobres Criaturas”) foi vencedor do Leão de Ouro no último Festival de Veneza e tem lançamento nos Estados Unidos em circuito oficial no próximo dia 22 de dezembro. O filme da Searchlight estreia em Portugal em 25 de janeiro de 2024 e no Brasil em 1o de fevereiro de 2024.

