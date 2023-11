As revelações sobre o racha no ‘núcleo duro’ do bolsonarismo

A reportagem de Daniel Pereira, de VEJA, sobre o novo depoimento de Frederick Wassef à Polícia Federal, mostra mais que novas facetas do escândalo das jóias no seio bolsonarista – revela um racha entre dois dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No depoimento detalhado com exclusividade, Wassef ameaça processar Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência na gestão Bolsonaro, caso ele não devolva o dinheiro gasto na recompra de um Rolex de ouro branco, nos Estados Unidos.

Wassef não para por aí.

Descreve, por exemplo, que Fabio Wajngarten fazia chamadas “obsessivas” e “compulsivas” para que ele adquirisse o relógio, mostrando um lado desesperado – e que permanecia desconhecido da sociedade brasileira até a publicação da reportagem.

O fato é importante porque toda a estratégia de defesa foi construída sob a alegação de que o escândalo não existe, que não houve ilegalidade alguma, e que Bolsonaro poderia comercializar tranquilamente os bens recebidos enquanto era o mandatário máximo do país, incluindo o Rolex.

Por que então tanto desespero? Fica a pergunta!

Além de apontar Wajngarten como o mentor do plano de resgate do Rolex, Frederick Wassef ainda diz no depoimento que não aceitou repatriar o relógio de ouro.

Depois, fez nova ameaça: “acrescentou que, se [voltasse dos EUA] com o Rolex, entregaria o relógio à Receita Federal ao desembarcar”.

É ou não é a abertura de um flanco na extrema-direita, leitor?

A ver de que forma isso afetará o resultado da investigação na PF.

PS – Wajngarten já foi intimado a depor na condição de investigado neste caso, mas preferiu ficar em silêncio.