As novidades do festival literário mais charmoso do Brasil

No dia 20 de junho, o Fliaraxá – Festival Literário de Araxá – inaugura uma ousada exposição estampando em 100 metros lineares de fachada, na frente do Estádio Fausto Alvim, fotos de 43 professoras e professores negros de Araxá.

É assim que começará uma série de atividades culturais em 2023.

No mesmo dia 20 de junho, a edição mais ousada do Fliaraxá, em seus 11 anos de vida, promove a abertura da exposição “Muros Invisíveis – Educação”, instalada na fachada do Estádio Fausto Alvim, local de realização do evento.

Na ocasião, o presidente do Festival, jornalista Afonso Borges, vai conversar com o público sobre todos os detalhes, proposta, conceito e estrutura do Festival, que vai acontecer entre 5 e 9 de julho, com entrada gratuita. É que o festival é realizado pelo Ministério da Cultura e CBMM, com patrocínio do Itaú e da Cemig.

Desta vez, o “Muros Invisíveis” acompanha o tema do Festival, “Educação, Literatura e Patrimônio” ao apresentar fotografias de 43 professoras e professores negros de Araxá, ocupando os 100 metros de fachada do Festival, na Avenida Imbiara.

Está concluída a programação do Fliaraxá, em sua 11a edição. Serão poucas as alterações, se houver. Uma estrutura vai ser erguida na Avenida Imbiara, na frente do Estádio.

