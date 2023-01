A primeira bola fora do capitão do time de Lula

O ministro Rui Costa, da Casa Civil, assim como Haddad, resolveu começar o trabalho no governo Lula dando uma mancada.

E daquelas.

Questionado sobre a lamentável ligação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, com milicianos do Rio de Janeiro, Costa disse que não existe “nada relevante” até aqui nas reportagens dos jornais.

Não é bem assim. Devagar com o andor, senhor ministro.

Os fatos mostram uma ligação muito, mas muito grande – e os sinais são cada vez maiores de que ela tinha ligação e convivia com a milícia em Belford Roxo.

A situação está, na verdade, ficando insustentável. Mais cedo ou mais tarde ela vai ter que sair do governo.

E digo porquê.

Além da ligação com a milícia, ela é do União Brasil, o partido de Sérgio e Rosângela Moro que, apesar de ganhar uma, duas, três pastas de Lula, se declarou independente no Congresso – mesmo com esses ministérios.

Além da família Moro, um partido que não garante ajuda na agenda do governo?

Há ainda o ônus maior que o presidente Lula não pode correr.

Bolsonaro, o ex-presidente (ufa!), é aquele político ligado à milícia carioca. Não Lula. E o esquerdista não pode deixar esse peso injusto sobre o seu governo.

No mínimo, é preciso pedir ao União Brasil um novo nome para o Turismo, ficando assim sem esse problema – digamos assim – bolsonarista em seu mandato.

