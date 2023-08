A nova bomba de Mauro Cid no colo de Bolsonaro

A nova revelação sobre a atuação de Mauro Cid no caso das joias das arabias – mais uma vez, envolvendo Jair Bolsonaro – caiu como uma bomba no meio da extrema-direita.

Segundo revelado pelas jornalistas Thaís Augusto e Gabriela Vinhal, nesta sexta, 4, documentos descobertos pela CPI do 8 de Janeiro mostram que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tentou vender o Rolex recebido pelo político em viagem oficial à Arábia Saudita, no exercício do mandato.

O agravante dessa nova informação é o seguinte: ela reforça a tese da acusação de que havia interesses escusos ao menos em alguns dos presentes entregues pelo Reino da Arábia Saudita ao ex-presidente e seus familiares.

Primeiro, o Rolex foi colocado no acervo privado da presidência. Depois, Mauro Cid tenta vender o relógio, como mostra um e-mail revelado pelos jornalistas no qual pediu a bagatela de U$ 60 mil ou cerca de R$ 270 mil pelo objeto.

“Nós não temos o certificado do relógio, já que foi um presente recebido em viagem oficial de negócios. O que temos é o selo verde de certificado superlativo, que acompanha o relógio. Além disso, posso certificar que o relógio nunca foi usado. Pretendo receber por volta de $ 60.000 pela peça. Agradeço o retorno rápido” diz o ex-ajudante de ordens em e-mail que a CPI teve acesso.

Mais uma vez, tudo depende de como Mauro Cid responderá aos órgãos oficiais de investigação.

Se disser que tentou vender sem consentimento do chefe, assumindo a culpa, o ex-ajudante de ordens eximirá Bolsonaro de culpa. Se não, bem… neste caso, o líder da extrema-direita estará ainda mais enrolado juridicamente.

Até aqui, o ex-presidente tem tido sorte com as reações do militar de alta patente.

Continua após a publicidade

Siga