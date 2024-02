A jogada imediata de Bolsonaro e aliados após a manifestação na Paulista

Além do aviso que Jair Bolsonaro queria dar às autoridades com o ato na Paulista, o ex-presidente atendeu pedidos de inúmeros aliados políticos que só pensam nas eleições municipais.

Já se imaginava que o efeito político seria positivo.

A ideia agora é a de usar as imagens da manifestação em favor do líder da extrema-direita para turbinar as disputas nas capitais e no interior, mostrando que o bolsonarismo segue extremamente relevante, mesmo acuado pela Polícia Federal.

A demonstração de força política de Bolsonaro – seja com as autoridades que atenderam o chamado para o ato, seja com o número de apoiadores presentes nas ruas – era o que queriam lideranças de direita de vários estados.

Continua após a publicidade

Essas demandas se empilhavam em sua mesa na sede do PL.

O ex-presidente deu, enfim, a munição que muitos políticos locais precisavam para o discurso municipal de 2024 contra a esquerda e o PT: a politização das investigações sobre os inúmeros desmandos do seu governo.

PS – A vitimização do ex-mandatário também será uma arma política importante.