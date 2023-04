A importante lição de Cármen Lúcia ao ministro de Bolsonaro no STF

Giro VEJA - sexta, 28 de abril

As medidas anunciadas pelo governo para o feriado do Dia do Trabalho e a capa de VEJA sobre o PL das Fake News são os destaques do dia

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai assinar até a próxima segunda-feira a medida provisória que aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda para R$ 2.640. A medida cria uma agenda positiva às vésperas do 1º de maio, num momento em que os números apontam uma alta do desemprego no primeiro trimestre