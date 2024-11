A denúncia na eleição da OAB em Pernambuco

As eleições para as OABs regionais, que ocorrem durante os próximos dias, subiram bastante a temperatura, em diversas capitais.

Em Pernambuco, começou a circular nos últimos dias um áudio atribuído ao conselheiro da OAB Dhiego de Lavor, um dos principais apoiadores da campanha de Ingrid Zanella à presidência da seção pernambucana da entidade, com promessas de vantagens junto ao Poder Judiciário e à OAB-PE. Entre as vantagens, ele estaria oferecendo facilitação em processos e almoços com magistrados.

“A gente é amigo. Tu sabe que eu estou dentro da OAB. O que precisar, seja lá o que for – acesso, processo travado, conhecer fulano, ciclano, beltrano, de almoçar com juiz, desembargador – meu irmão, tu sabe que tem amigo”, diz o áudio. Na mesma gravação, Lavor diz ainda que está à disposição para marcar um encontro com Zanella, e ressalta seu envolvimento com a Jovem Advocacia: “Tu sabe que é uma pauta pessoal minha, trabalho nisso há seis anos”.

Lavor – que é ligado ao conselheiro federal da OAB-PE Ronnie Duarte – atua junto ao segmento da Jovem Advocacia e é candidato a diretor da CAAPE (Caixa de Assistência dos Advogados de Pernambuco).

O episódio joga mais gasolina na fogueira da eleição para a seção da OAB em Pernambuco. Ao longo do processo eleitoral em curso, houve denúncias contra Zanella – também relacionadas a ofertas de vantagens em prol da candidatura dela. A eleição para a seção pernambucana da OAB acontece no próximo dia 18.

O que diz o conselheiro

Procurado pela coluna, o conselheiro da OAB Dhiego de Lavor enviou a seguinte manifestação: “Não sou nem nunca fui coordenador da campanha de Ingrid. Eu JAMAIS gravei um áudio com conteúdo oferecendo vantagens indevidas. E JAMAIS recebi qualquer pedido ou autorização de qualquer integrante da chapa atuar em representação dela. O áudio é um factóide utilizado para manipular a imprensa e a narrativa”.

Também procurada, a candidata Ingrid Zanella não se manifestou até o fechamento da coluna. O espaço está aberto para manifestações.