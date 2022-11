A covarde hostilização do bolsonarismo contra Ciro Gomes

Depois do cantor Gilberto Gil ser hostilizado durante jogo do Brasil na Copa do Mundo, foi a vez de Ciro Gomes ser alvo das grosserias de bolsonaristas.

Num vídeo que roda pelas redes sociais, Ciro Gomes é hostilizado por uma mulher enquanto espera numa fila no aeroporto de Miami (EUA).

“Olha aqui, gente, quem tá aqui em Miami. Se aliou ao bandido do PT, Ciro Gomes, na fila aqui de Miami. O traidor. Falou um monte de bosta do Lula e se aliou a ele. Tá aqui, passeando em Miami enquanto vocês estão aí tudo passando dificuldade”, disse a mulher que grava o vídeo.

Ciro apenas sorri e não cai na provocação. Assim como Gilberto Gil, Ciro também já atuou em governos de Lula. No entanto, Gil sempre foi respeitoso com o agora presidente eleito, ao contrário do pedetista.

Ciro aceitou o apoio do PDT a Lula no segundo turno das eleições, mas não ajudou o petista em absolutamente nada. Pelo contrário. Talvez fosse melhor que Ciro se mantivesse em silêncio em vez de dar o apoio velado depois das inúmeras críticas que fez a Lula.

Mesmo após a vitória de Lula, Ciro Gomes ainda tentou jogar contra o presidente eleito ao articular o apoio à reeleição de Arthur Lira.

As grosserias dos bolsonaristas já são conhecidas. A postura covarde de ofender e gravar vídeos para viralizar na internet é triste e envergonha o país. Esse é provavelmente um dos motivos pelos quais no dia 1º de janeiro o Brasil terá um novo presidente.

