A carta na manga de Flávio Dino na sabatina para o STF

O ministro da Justiça, Flávio Dino, tem uma importante carta na manga para a sabatina desta quarta-feira, 13, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

A previsão é que a sessão na CCJ, que vai definir seu destino como ministro do Supremo Tribunal Federal, dure no mínimo entre 8 a 9 horas.

Acontece que, se Dino somar o tanto de tempo que passou no Congresso respondendo deputado e senador neste ano, dá o dobro.

O ministro é um dos integrantes do governo Lula que mais foi convocado para comissões no parlamento. Acabou assistindo suas próprias participações nesses depoimentos como parte da preparação para a sabatina.

Passando na CCJ como se espera, o nome de Dino será levado para o plenário, onde precisa de uma maioria simples para ter o nome aprovado para o STF.

Para isso, Lula pediu que os outros ministros do governo, licenciados da Casa para ocuparem cargos no primeiro escalão, voltem ao Senado para garantir a aprovação do ministro da Justiça para a corte suprema.

A participação deles será fundamental – já que a oposição hoje larga com, no mínimo, 35 votos no Senado.

