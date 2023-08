A apuração da PF que pode complicar ainda mais a vida de Bolsonaro

Além de o temor com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro, outro fantasma passou assombrar o núcleo bolsonarista mais próximo do ex-presidente, incluindo uma parte da cúpula do PL.

Trata-se da análise pela Polícia Federal dos telefones celulares do advogado Frederick Wassef, que defendeu o clã Bolsonaro em algumas ações, e o do general da reserva Lorena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid.

Os dois são investigados no caso das joias – ou presentes diplomáticos recebidos por Jair Bolsonaro de delegações estrangeiras ainda como presidente da República. Esses itens deveriam ficar sob tutela do Estado e não serem negociados, aponta o inquérito.

A análise dos aparelhos dos dois auxiliares do ex-presidente começou nesta semana. O mesmo acontece com as informações que são resultado das quebras dos sigilos bancário e fiscal do próprio líder da extrema-direita.

Como antecipado pela coluna, essa parte da investigação leva preocupação ao QG bolsonarista. O temor é que possa ferir a imagem de Bolsonaro, que sempre tentou passar a aparência de um “homem simples e do povo” (entenda aqui).

Pois bem, com a apreensão dos telefones de Wassef e Lorena Cid a aflição bolsonarista é outra. A de que os celulares contenham informações que possam agravar ainda mais a situação jurídica do ex-presidente.

Foi dessa mesma forma – com a análise dos dados de Mauro Cid no caso da falsificação dos cartões de vacinas – que Bolsonaro viu as investigações sobre as joias e a tramas antidemocráticas para golpes de estado piorarem.

