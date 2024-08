Relator fala sobre indicação de Galípolo e estrategista analisa pesquisas

O relator da PEC que dá autonomia financeira ao Banco Central, Plínio Valério, será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA, às 12h. O senador vai falar sobre a indicação do diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, para a presidência do Banco a partir de 2025. A nomeação anunciada pelo ministro da fazenda, Fernando Haddad, ainda precisa ser aprovada pelo Senado, após sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa.

O programa também vai conversar com Giuliano Salvarani, estrategista Político e professor do Master em Comunicação Política e Sociedade da ESPM, sobre as últimas pesquisas eleitorais.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, e também trata das principais notícias do dia.

Você pode participar mandando sua pergunta em nossas redes sociais ou pelo chat.

A entrevista é transmitida simultaneamente no YouTube e na homepage da VEJA, e para os inscritos no canal da VEJA no WhatsApp.

Continua após a publicidade

YouTube: https://www.youtube.com/c/veja

Inscreva-se nos canais da VEJA nas redes sociais e fique por dentro de tudo sobre o novo programa.

Facebook: https://www.facebook.com/Veja/

Instagram: https://www.instagram.com/vejanoinsta/

Leia mais sobre o Ponto de Vista e sobre os bastidores da política nacional:

Continua após a publicidade

https://veja.abril.com.br/coluna/marcela-rahal

Baixe o aplicativo de VEJA para Android e iOS gratuitamente nos links abaixo e fique por dentro das principais notícias do dia:

Aplicativo VEJA para Android

Aplicativo VEJA para iOS