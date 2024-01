Relator da LDO promete “enfrentamento” aos vetos do governo

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado federal Danilo Forte (União-CE), afirmou em entrevista ao programa Os Três Poderes, de VEJA, que a LDO foi amplamente discutida com o governo federal, e que a decisão do Executivo em vetar 35 pontos da Lei causou “desconforto”.

Danilo Forte, no entanto, prometeu reação: “o parlamento não vai se mutilar, vai fazer esse enfrentamento e consolidar seu espaço de poder”.

Um dos pontos que mais geraram repercussão foi o veto ao calendário de emendas parlamentares. Hoje não há data, apenas a obrigação do pagamento. As emendas são usadas pelo governo como um importante instrumento de negociações para votações no Congresso, por isso, ter uma agenda atrapalharia.

Mas o relator se disse surpreso com a quantidade de vetos feitos pelo governo federal, mesmo após entrar em acordo para a votação em plenário. Forte disse achar que estava “nadando de braçadas em céu de brigadeiro”, mas o Executivo não cumpriu com a sua palavra.

Pois é, parece que o ano não começou nada bem nessa relação entre governo e legislativo. Isso sem falar da MP da reoneração da folha de pagamentos publicada pelo Executivo, na semana passada, que gerou a revolta de parlamentares. A desoneração já tinha sido aprovada pelo Congresso em dezembro.

Assista à entrevista:

