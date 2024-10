O que o líder do PL na Câmara diz sobre apoiar Hugo Motta ao lado do PT

O líder do PL na Câmara, deputado Altineu Côrtes (RJ), afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 31, afirmou que o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) como candidato à presidência da Câmara “une muitas forças políticas”. Na quarta-feira 30, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e o PT de Lula, além de outras legendas, declararam apoio ao nome apadrinhado pelo atual chefe da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) são os outros concorrentes ao posto. A eleição está marcada para fevereiro de 2025.

“Não houve combinação [entre PL e PT]. Os acordos partidários acontecem. Nesse caso houve uma convergência ao nome do deputado Hugo Motta, nome que une muitas forças políticas na Câmara. Hugo é um deputado experiente, tem uma carreira belíssima, já relatou e participou de comissões e é um líder muito respeitado. O nome dele acabou atraindo algumas siglas, dentre elas o PL primeiro e depois o PT”, disse Côrtes. “O Hugo Motta tem muita experiência e bagagem. O relacionamento dele com os líderes é excepcional. Depois que o Marcos Pereira (Republicanos-SP) saiu da disputa e o nome do Hugo acabou entrando no final, o nome dele recebeu muitos apoios. Eu acho que o Hugo reúne todas as qualidades e apoio político para tocar a Câmara”, acrescentou.

As negociações em torno de cargos na Mesa Diretora já começaram e o PT pediu a 1ª Secretaria, além de governabilidade ao presidente Lula para os próximos dois anos de seu mandato. Os demais partidos apoiadores também estão atrás de benefícios após a sinalização positiva à candidatura de Motta.

Leia outros trechos da entrevista:

PL da Anistia: “Não diria que esfriou o andamento [após Lira criar comissão especial para analisar o tema], eu acho que a gente precisa ter efetividade na aprovação do PL da Anistia e pra isso precisa formar uma maioria. O deputado Arthur se comprometeu com essa pauta e essa pauta vai andar. Essa pauta não é do PL e de nenhum partido. Essa é uma pauta da justiça para aquelas pessoas que participaram daqueles atos irresponsáveis, que não deveriam ter feito aquilo, mas que pro entendimento da sociedade brasileira, uma pessoa que foi ali pegar 17 anos de prisão… a anistia não é pro PL, mas pra essas pessoas que estão sofrendo muito. Eu acho que a comissão especial vai trazer transparência e debate e pode sim formar o entendimento e eu enxergo que isso vai ter efetividade.”

Anistia a Bolsonaro: “Em relação ao presidente Bolsonaro, que apoia a anistia dessas pessoas, nunca colocou o seu desejo de colocar o seu nome nesse projeto. Ele não está no PL da Anistia que está sendo apreciado na Câmara. Pro futuro, pro Bolsonaro ser candidato a presidente, eu acredito que existe uma possibilidade, mesmo com as penas que ele já sofreu. O presidente Lula ficou preso 580 dias e depois acabou ficando elegível e se tornou presidente da República. Acho que pode haver um remédio jurídico e o presidente Bolsonaro disputar a próxima eleição em 2026 e é isso que o nosso partido espera porque ele é o nosso candidato. Se vai haver um outro movimento de anistia pro presidente Bolsonaro isso é num outro momento e não nesse PL.”

Helder Barbalho

O programa também entrevistou o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). O político falou principalmente sobre as perspectivas do seu partido após as eleições municipais. O MDB foi o segundo mais vitorioso no pleito deste ano, ficando atrás apenas do PSD. Para Barbalho, é preciso “festejar o resultado”, fruto de “boa gestão” nas cidades.

“Entendo que resultados, boa gestão, propostas que pudessem trazer segurança pra população venceram diante das armadilhas da polarização, dos extremos ou de buscar fazer com que a ideologia pura e simples se preponderasse diante da discussão sobre as cidades. E isto, claro, demonstra uma sinalização de que o eleitor passará novamente a fazer um reencontro com o que é fundamental. Com políticas públicas que efetivamente possam transformar a vida das pessoas e deixar de lado assuntos secundários”, salientou

“O MDB sai das urnas com um resultado extraordinário, voltando a sua essência de um partido municipalista, com uma quantidade expressiva de municípios a serem administrados. Também é importante destacar ter tido êxito em cinco capitais do Brasil, como São Paulo”, acrescentou o governador, que também comentou sobre a disputa presidencial de 2026.

“Mais importante do que iniciar a eleição de 26 é entregar o resultado de 24. É garantir com que a expectativa gerada nas candidaturas que foram escolhidas possam trazer retornos efetivos para a sociedade.Por ser um partido que compõe a aliança com o presidente Lula no âmbito da sua gestão, com ministros, é natural que nós possamos assegurar esse debate junto ao presidente da República para compreender as pautas, agendas e projetos de país para 2026. É hora de festejarmos os resultados e buscar ter serenidade nas consequências dos eventuais ruídos que possam acontecer no processo das eleições municipais e, assim, nós possamos ter capacidade para dialogar um projeto para o país”, completou Barbalho.

