O café entre Lira e Bolsonaro dias antes do ato em defesa da democracia

O presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu em sua casa, em Alagoas, na última quarta-feira, 3, o ex-presidente Bolsonaro, que passou a virada do ano no estado.

A coluna apurou que os dois conversaram por cerca de uma hora. A assessoria do deputado confirmou e disse que Lira convidou Bolsonaro para um café como ex-presidente da República.

A ausência do presidente da Câmara no ato em defesa da democracia, em sessão solene no Congresso, nesta segunda-feira, 8, chamou a atenção. Os demais chefes dos outros Poderes foram ao evento convocado por Lula para marcar o aniversário de um ano dos ataques golpistas.

Lira alegou problemas de saúde na família e avisou ao presidente ontem à noite que não iria comparecer.