Israel atinge integrante do Hamas e grupo terrorista contra-ataca

Atualizado em 16 out 2023, 17h48 - Publicado em 16 out 2023, 17h38

Por Marcela Rahal Atualizado em 16 out 2023, 17h48 - Publicado em 16 out 2023, 17h38

O governo de Israel diz ter matado o chefe da inteligência do grupo terrorista Hamas, Belal Alqa, no sul da Faixa de Gaza. Segundo as autoridades israelenses, os bombardeios desta segunda-feira também atingiram túneis usados pelos extremistas. A ação e o novo ataque do Hamas são os destaques do Giro VEJA.

