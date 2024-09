Governador de MT: Agro ‘tem de ser favorável’ a lei dura contra queimadas

Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, desta quinta-feira, 26, que a bancada ruralista precisa ser “favorável” ao endurecimento das leis para quem inicia queimadas pelo país. O estado, cujo território possui três dos cinco biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado e Pantanal, é um dos mais afetados pelos incêndios das últimas semanas.

Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados na segunda-feira 23, o estado do Mato Grosso tinha 18.061 focos de incêndio em setembro até então. Em 2023, para comparação, haviam sido registradas 4.219 queimadas durante todo o mês de setembro. O político afirmou que uma legislação mais dura para quem coloca fogo, seja intencional ou por negligência, é do interesse do agro e ajuda a preservar o pasto.

“A lei brasileira é muito frouxa. Nós prendemos gente aqui, o cara paga fiança de 800 reais e é solto. Precisamos ter leis mais duras, mais inteligentes nesse país pra combater crimes que prejudicam toda a nossa sociedade, que prejudicam o meio ambiente, a nossa imagem e a saúde publica. Mas as leis no Brasil são frouxas e burras”, afirmou Mendes.

“É necessário ter um desestímulo para se iniciar o fogo no país e aí verdadeiramente nós combatermos. Porque se reduz o início do fogo, nós vamos ter muito mais força e energia para combater alguns focos que surjam por alguma eventualidade”, acrescentou. “A bancada ruralista tem que ser favorável [a novas leis]. Precisamos, sim, endurecer a lei. A bancada ruralista vai defender o seu setor e vai aprovar uma lei mais rígida, mais dura pra desestimular esse inicio de queimada no nosso país”, ponderou o governador.

Problema das bets

O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Felipe Tavares, também participa do programa para falar sobre o impacto que as empresas de apostas on-line têm causado nas famílias brasileiras.

