Foto mostra buraco em cela de preso que fugiu de penitenciária de Mossoró

Giro VEJA - sexta, 16 de fevereiro

O avanço das investigações em Mossoró e a reação de Sergio Moro

A força-tarefa que busca pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, do Rio Grande do Norte, encontrou, nesta sexta-feira, 16, pertences que podem ser dos dois detentos que escaparam, na última quarta-feira. Mas a informação só poderá ser confirmada após uma perícia. Saiba o que foi encontrado e a reação da oposição após a fuga no presídio de Segurança Máxima no Giro VEJA.