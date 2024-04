Embaixador de Israel no Brasil é o entrevistado do programa Ponto de Vista

O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, será o entrevistado do programa Ponto de Vista, de Veja, transmitido ao vivo às 12h. O diplomata vai falar sobre a situação em Israel após o ataque do Irã. O exército iraniano lançou mais de 300 drones e mísseis, no último sábado, 13, que foram interceptados, em grande parte, pelo sistema de segurança israelense. Não houve mortos.

A resposta do Brasil ao conflito foi muito criticada pela comunidade israelense por não condenar a ação do Irã. Na nota, o Brasil mostrou apenas preocupação com os acontecimentos no Oriente Médio.

O presidente da Confederação Israelita Brasileira, Claudio Lottenberg, também falou ao programa sobre a situação em Israel.

O programa, apresentado por Marcela Rahal, também vai abordar as principais notícias do dia com o colunista Matheus Leitão.

