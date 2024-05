Jornalista, repórter e apresentadora. Blog de informação e análise do cenário político nacional

O governo federal vai liberar R$ 614 milhões em emendas parlamentares para ajudar na área da saúde do Rio Grande do Sul, estado devastado pelos temporais. A tragédia já deixou mais de 80 mortos e cerca de 110 desaparecidos. 884 mil pessoas estão sem água. A Defesa Civil emitiu alerta para novos temporais e onda de frio para o estado. Saiba mais no Giro VEJA.