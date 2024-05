“Efeito repique” pode tornar enchente mais duradoura no RS

O nível do Rio Guaíba segue alto, em torno de 5 metros, e apesar de uma leve queda registrada a previsão de chuva forte para os próximos cinco dias deve causar um efeito repique e provocar uma enchente mais duradoura. O nível normal do rio é de 3 metros. Na cheia histórica de 1941, somente após 32 dias esse patamar foi alcançado.

O professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS, Rodrigo Paiva, diz que a possibilidade de novos temporais preocupa e dificulta a estimativa sobre a duração da enchente, mas ressalta que, mesmo que não chova, o rio deve se manter com, no mínimo, 4 metros de altura na semana que vem.

“O Guaíba se comportou conforme as previsões anteriores. Ocorreu elevação rápida até sexta-feira, lenta no sábado, e estabilização em 5,30 m no domingo até terça-feira, iniciando recessão lenta (20 cm ao dia) na quarta-feira, até a marca dos 5 metros.”

Nesta quinta-feira, o nível do rio caiu abaixo dos 5 metros pela primeira vez, chegando a 4,93 metros. Mesmo assim, a dificuldade para o escoamento da água na região torna o processo lento, ainda com chances de ser impactado com mais chuvas que estão sendo previstas.

O cenário diante de todas as incertezas envolvidas e com base nas observações feitas até o momento, de acordo com cálculos da UFRGS, é de que o rio possa voltar a subir acima dos 5 metros novamente, se as chuvas se confirmarem na intensidade que estão previstas.

“Caso o vento sul forte se confirme, pode causar elevação adicional da ordem de 20 cm. Caso as chuvas não se confirmem, tendência de redução gradual mantendo-se acima de 4 metros por mais de uma semana”.

O Rio Grande do Sul foi drasticamente afetado pelas chuvas que começaram no último dia 29, deixando 107 mortos e 136 desaparecidos; 428 municípios foram afetados e cerca de 165 mil moradores estão desalojados.

As perspectivas para a região, infelizmente, não são nada boas. O Rio Grande do Sul, que já tem sofrido bastante com efeitos climáticos, pode ser palco de mais tragédias se nada for feito. Outro estudo da universidade federal com a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) mostra que as projeções de impacto das mudanças climáticas terão um peso significativo no sul do país, com aumento de magnitude e frequência das cheias. Ou seja, eventos como esse podem se repetir e de uma forma ainda pior.