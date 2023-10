Dino aciona inteligência do ministério após ataque em escola em SP

Atualizado em 23 out 2023, 17h40 - Publicado em 23 out 2023, 15h23

Uma estudante morreu e outros três alunos ficaram feridos em um ataque à Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. O autor dos crimes, um adolescente de 15 anos, entrou no colégio atirando até ser detido. Ele foi encaminhado para a delegacia da região, onde vai prestar depoimento. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou que o Laboratório de Crimes Cibernéticos do ministério foi acionado para ajudar a Policia Civil de São Paulo na investigação de uma suposta ligação entre o autor do atentado e grupos extremistas na internet. O ataque em escola, o brasileiro desaparecido em Israel após ataque do grupo terrorista Hamas e o surpreendente resultado do primeiro turno das eleições argentinas são os destaques do Giro VEJA.