Chiquinho Brazão na mira da Câmara e a culpa da Braskem em Maceió

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara avalia pedido de prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão (sem partido), acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O Conselho de Ética da Casa também instaurou um inquérito que pode levar a cassação do mandato do deputado do Rio de Janeiro. A situação de Chiquinho Brazão e o andamento da CPI da Braskem são destaques do Giro VEJA.