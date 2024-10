Caiado diz que empenho de Bolsonaro em Goiânia foi ‘deselegante’

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), lamentou o empenho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa pela prefeitura de Goiânia e Aparecida de Goiânia, classificando a ida do capitão às cidades no dia do segundo turno como “deselegante”. O político concedeu entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, nesta terça-feira, 29, e defendeu sua atuação em defesa de pautas da direita muito antes de Bolsonaro.

“Em relação ao Bolsonaro ter ficado aqui (Goiânia) no dia da eleição, realmente é uma atitude que não constrói nada, não teria motivo algum, já que até então eu tenho uma trajetória que a vida toda eu ajudei o Bolsonaro em todas as campanhas dele e não via o porquê do PL ter que fazer um enfrentamento dos nossos candidatos aqui em Goiânia e na cidade de Aparecida de Goiânia”, afirmou Caiado.

“Foi um gesto deselegante por parte do presidente, afinal de contas, se fosse um assunto ideológico, tudo bem. Até porque eu sou muito mais antigo do que ele na luta em defesa da direita no Brasil. Eu comecei em 1986. Se você me perguntar a explicação disso, eu não sei como explicar”, acrescentou o governador, confirmando que pretende ser candidato à Presidência da República em 2026 e reiterando seu posicionamento anterior de que parte da população não tem interesse mais em votar na direita radical, representada por Bolsonaro.

“A política exige humildade, habilidade, equilíbrio, exige consultar as pessoas, construir a melhor chapa, construir entendimentos. Eu faço política com humildade e com seriedade. A população cansou, a população mostrou que quer um candidato que tenha equilíbrio, que seja uma pessoa moderada, que tenha sensibilidade em governar. E isso é o que eu acho que ficou muito bem configurado nessa eleição e que é um grande sinal para 2026”, salientou o político do União Brasil.

“Ninguém é dono de princípios maiores. As pessoas têm hoje a independência de poder decidir. Vamos discutir os temas políticos e respeitar as decisões de cada um dos cidadãos e dar espaço para que as pessoas possam escolher com muito equilíbrio quem deve ser o próximo presidente da República em 2026, eleição na qual, se Deus quiser e me dando saúde, eu estarei presente disputando”, completou Caiado, dizendo também que acha improvável uma candidatura única no campo da direita.

“Acho que não. Num primeiro momento eu vejo vários governadores credenciados e com condições de poder ir para uma disputa. Até julho de 2026, nós vamos trabalhar no sentido de aglutinar, de fazer alianças, coligações partidárias. Mas todos os (governadores) que eu citei têm os seus próprios partidos também e poderão sair candidatos na eleição de 2026. É muito difícil acreditar que teremos uma convergência total pra ter um único candidato que represente a direita na eleição de 2026″, finalizou Caiado.

Derrotas de Bolsonaro

Bolsonaro apoiou o candidato derrotado à prefeitura de Goiânia Fred Rodrigues (PL) e chegou a passar o dia do segundo turno na capital goiana. Caiado, por sua vez, apoiou o vencedor, Sandro Mabel (União Brasil). Em Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade do estado, o ex-presidente apoiou o derrotado Professor Alcides (PL), enquanto o governador apadrinhou o vencedor Leandro Vilela (MDB).

