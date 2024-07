Caiado fala sobre PL de renegociação da dívida dos estados

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil – GO), fala ao Ponto de Vista, de Veja, sobre o pedido que fez ao governo federal para incluir o regime de recuperação fiscal no novo projeto de lei para renegociação da dívida dos estados.

Para Caiado, o programa de renegociação precisa permitir a entrada de unidades da Federação que já estão no RRF (Regime de Recuperação Fiscal), outro projeto com objetivo de auxiliar estados com elevado nível de desequilíbrio nas contas e alcançar estabilidade financeira.

O Ponto de Vista ainda aborda as principais notícias do dia. Nesta quinta-feira, 18, o presidente Lula se reúne com a área econômica do governo para discutir os bloqueios no orçamento. Nas eleições dos Estados Unidos, os republicanos chegam ao último dia de convenção do partido.

Sobre o programa

O Ponto de Vista é apresentado por Marcela Rahal, transmitido ao vivo às 12h, nas terças e quintas-feiras, e trata das principais notícias do dia.

