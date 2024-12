Caiado e Mabel inelegíveis e corrida do governo para pacote fiscal

A Justiça eleitoral de Goiânia determinou a inelegibilidade do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e a cassação da chapa do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, do mesmo partido. A condenação acontece por abuso de poder político durante a campanha municipal. Por se tratar de uma decisão de primeira instância, eles podem recorrer.

O presidente Lula está “lúcido, orientado, conversando e passou a noite bem”, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 11, pelo hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula teve que ser submetido à uma cirurgia de emergência após apresentar um quadro de hemorragia intracraniana, na última segunda-feira. O presidente segue na UTI e deve sair do hospital na próxima semana.

Enquanto isso, integrantes do Palácio do Planalto e a base governista correm contra o tempo para tentar aprovar ainda neste ano o pacote de corte de gastos. O governo publicou uma portaria que prevê o pagamento de emendas parlamentares. Com isso, a ideia é conquistar mais apoio para votar as medidas que preveem o equilíbrio das contas públicas. Acompanhe o Giro VEJA.

