Precedente do caso Moro vai ditar decisões futuras, diz advogado do PT

O advogado do PT Luiz Eduardo Peccinin, da Federação Brasil da Esperança (PC do B, PV e PT) no Paraná, foi o entrevistado do programa Ponto de Vista, de VEJA. Peccinin falou sobre o processo que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O partido e o PL, de Jair Bolsonaro, são autores de duas ações julgadas em conjunto que acusam o parlamentar de abuso de poder econômico nas eleições de 2022.

Para Peccinin, o processo que atinge Moro ‘vai ditar o que vai ser feito em relação a prefeitos e governadores’ em possíveis próximas ações analisadas pela Justiça Eleitoral sobre valores de pré-campanha e abuso de poder econômico. “Eu acredito que o caso Moro é um precedente muito importante e emblemático. É uma oportunidade para se tratar de fato uma linha objetiva sobre a questão da pré-campanha”, afirmou.

O julgamento foi suspenso no segundo dia nessa quarta-feira, 3, após a desembargadora Claudia Cristina Cristofani pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. O placar, por enquanto, está empatado, em 1 a 1. O desembargador eleitoral José Rodrigo Sade votou pela cassação do mandato e pela inelegibilidade do parlamentar. O relator Luciano Carrasco Falavinha Souza decidiu pela absolvição de Moro. O advogado falou sobre isso e comentou também sobre a possível análise do Tribunal Superior Eleitoral do caso.

“A gente sempre soube que seria um julgamento complexo, que não seria unânime para nenhum dos lados, que envolveria muita interpretação. O julgamento aqui no estado do Paraná tem uma complexidade maior porque é o estado que elegeu o senador Sergio Moro e eu acho que a proximidade do tribunal traz uma complexidade maior. Mas eu sei que é um tribunal que não tem medo de tomar decisões duras. Acho que o que muda do julgamento aqui no TRE para o TSE é o distanciamento dos fatos e da realidade”, opinou.

Peccinin também mostrou discordância com o voto do relator do caso e disse que a análise de Sade mostrou que o senador gastou “uma gigantesca quantia em dinheiro que abasteceu uma pré-campanha que se voltou a construir uma figura pública de Sergio Moro a qualquer cargo eletivo”.

