Musk recua e X pode voltar a funcionar no Brasil

O X protocolou, nesta quinta-feira, 26, os documentos exigidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes para comprovar a representação legal da empresa no Brasil. A empresa pede o fim da suspensão da rede social no país. O restabelecimento ainda depende de análise do magistrado da Suprema Corte, mas há expectativa de que a plataforma volte a funcionar na semana que vem. No último sábado, 21, Moraes havia determinado prazo de cinco dias para que o X comprovasse a representação legal da rede social no Brasil.

O Itamaraty condenou “nos mais fortes termos” os ataques aéreos israelenses contra zonas civis do Líbano, após a morte de um adolescente brasileiro e de seu pai, que é paraguaio, em razão de um bombardeio no Vale do Bekaa, no sudeste do país. O governo brasileiro afirmou ainda que a embaixada em Beirute está prestando assistência aos familiares de Ali Kamal Abdallah, de 15 anos. Eles foram atingidos enquanto estavam trabalhando no comércio da família e tinham se mudado para o Líbano há poucos meses.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou, em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, que a bancada ruralista precisa ser “favorável” ao endurecimento das leis para quem inicia queimadas pelo país. O estado é o mais afetado pelos incêndios das últimas semanas. Segundo ele, a lei é frouxa e burra. Quem é preso paga fiança de 800 reais e é solto. Por isso, defende uma legislação mais dura para quem provoca incêndios, uma forma de desestimular esse tipo de crime. Acompanhe o Giro VEJA.