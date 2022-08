Zambelli ‘esquece’ reunião com hacker após revelação do encontro

Desde que a reportagem de VEJA revelou que Carla Zambelli (PL-SP) levou o hacker da Vaza-Jato, Walter Delgatti Netto, para um encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL), onde foi discutida uma possível participação na campanha presidencial, a deputada federal resolveu mudar de assunto nas suas redes sociais.

O último post em que mencionou o hacker foi na quarta-feira, 10, mesmo dia em que levou Delgatti para um encontro com Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Neste dia, ela postou uma foto ao lado do hacker, que seria do dia 28 de julho, em Ribeirão Preto: “O homem que hackeou 200 autoridades, entre Ministros do executivo e do Judiciário brasileiro. Muita gente deve realmente ficar de cabelo em pé (os que têm) depois desse encontro fortuito. Em breve, novidades”, escreveu.

No entanto, Zambelli negou que levou o hacker para se encontrar com o presidente, algo que foi confirmado em fotos exclusivas de VEJA nesta sexta, 12. Desmascarada, a deputada federal mudou de assunto. Desde sexta-feira, ela se dedicou a atacar o ex-governador de São Paulo, João Doria, divulgar sua agenda de viagens no fim de semana e promover lives de Bolsonaro com blogueiros. Nenhuma menção ao hacker.

Vale lembrar que, em julho de 2019, Zambelli foi enfática ao atacar Delgatti e aqueles que o defenderam. “Esquerdistas estão saindo em defesa dos hackers. É incrível. Não podem ver um bandido ser preso que já correm para puxar o saco dele”, postou na época.