Zambelli criticou esquerda por ‘puxar saco de bandido’ — e fez o mesmo

Carla Zambelli é uma figura a ser estudada. Em julho de 2019, a deputada bolsonarista foi para uma rede social dizer o seguinte sobre Walter Delgatti, o tal hacker da Lava-Jato: “Esquerdistas estão saindo em defesa dos hackers. É incrível. Não podem ver um bandido ser preso que já correm para puxar o saco dele. Daqui a pouco, vão dizer que os hackers tiraram milhões da pobreza e que a culpa é da elite fascista que não quer ver pobre andando de avião”.

O que fez Zambelli nesta semana? Pegou o “bandido” e levou até o presidente da República, que prontamente o recebeu no Palácio da Alvorada, como mostra a reportagem de Reynaldo Turollo Jr. em VEJA.

Pelo avanço do caso na Justiça, Delgatti não deixou de ser “bandido”. O que mudou para Zambelli abraçá-lo? Ele apareceu prometendo terrenos na lua ao bolsonarismo nessa briga do presidente com o TSE e as urnas eletrônicas. O leitor pode imaginar o tamanho da felicidade da campanha de Bolsonaro com a trapalhada da deputada “aliada”.