Vídeo: veja momento em que assessor de Marçal agride marqueteiro de Nunes

Um assessor do candidato Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, agrediu com um soco no olho o marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB), Duda Lima, no final do debate do Flow Podcast na noite desta segunda-feira, 23. A agressão aconteceu nos minutos finais do evento, logo após o coach ter sido expulso por descumprir as regras do debate caluniando e injuriando o emedebista.

Veja a seguir o momento da agressão:

De acordo com o mediador, Carlos Tramontina, Marçal deixou o púlpito “com uma atitude de provocação” em relação aos demais candidatos e uma pequena aglomeração se formou ao redor dele. As imagens mostram que Medina e Lima estavam no meio de uma discussão e o assessor de Marçal, em determinado momento, dá um soco no rosto marqueteiro, que ficou coberto de sangue. A transmissão foi interrompida.

Medina tentou deixar o estúdio, mas recebeu voz de prisão de outros presentes. Ele foi levado para o 16º Distrito Policial de São Paulo, na Vila Clementino (zona sul).

Nas suas redes sociais, o assessor do coach justificou o episódio. “Eu só me defendi. Instintivamente”, escreveu sobre uma foto de sua mão com arranhões. No final do debate, Marçal confirmou a jornalistas que o soco partiu de um membro da sua equipe e culpou Lima pelo que ele classificou como um momento de perda de “inteligência emocional”.

“Começou com o marqueteiro do Nunes. Ele avançou, agrediu um integrante da minha equipe e, na reação, ele acabou desferindo um soco contra ele”, disse o coach, pedindo para que Lima seja retirado dos próximos debates. Ele repetiu a mesma versão nas redes sociais, divulgando um vídeo em que o marqueteiro teria dado um tapa no celular de quem estava o gravando.

Nunes e seu marqueteiro saíram do estúdio sem falar com a imprensa. Nas redes sociais, o prefeito compartilhou imagens do episódio, classificando a agressão como “selvageria”, “revoltante” e “lamentável”.