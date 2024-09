Pablo Marçal é expulso do debate Flow News

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) foi expulso do debate realizado na noite desta segunda-feira pelo podcast Flow News. Nos momentos finais do debate, o ex-coach afirmou que caso vença a disputa do pleito, a Polícia Federal prenderá o prefeito e candidato Ricardo Nunes (MDB) por conta do que chamou de “esquema das merendas”.

Observando as regras pré-estabelecidas e acordadas por todos os candidatos, o jornalista e mediador Carlos Tramontina advertiu Marçal três vezes, o que, segundo a regra, acarreta na exclusão do evento.

Em sua saída, houve uma confusão entre as equipes de campanha presentes e um assessor do candidato Ricardo Nunes teria sido agredido com um soco no rosto, de acordo com o jornalista e mediador Carlos Tramontina.