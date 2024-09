Marqueteiro de Nunes é agredido por assessor de Marçal após debate

O marqueteiro Duda Lima, que integra a equipe de campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), foi agredido por um assessor do coach Pablo Marçal (PRTB), Nahuel Medina, no fim do debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pelo Grupo Flow nesta segunda-feira, 23. Ele levou um soco no olho esquerdo e precisou receber atendimento médico no estúdio. O autor da agressão foi encaminhado para o 16º Distrito Policial de São Paulo, na Vila Clementino (zona sul).

De acordo com o apresentador do debate, Carlos Tramontina, Marçal foi expulso por ter injuriado e caluniado o adversário Ricardo Nunes (MDB), o que contraria as regras estabelecidas e previamente aceitas pelas assessorias das campanhas. “Ele saiu com uma atitude de provocação para os candidatos que estavam lá”, disse Tramontina. Logo que deixou o púlpito, formou-se um pequeno tumulto em torno de Marçal e Medina deu um soco no olho esquerdo do marqueteiro. A transmissão do debate foi cortada.

Nas suas redes sociais, o assessor de Marçal publicou uma foto da sua mão com arranhões e justificou o episódio. “Eu só me defendi. Instintivamente”, disse.

Durante a confusão, a imprensa foi impedida de subir ao segundo andar, onde estava localizado o estúdio do debate. Assessores presentes afirmaram que o marqueteiro se feriu e que foi dada voz de prisão ao assessor de Marçal.

‘Inteligência emocional’

Logo após o debate, Marçal falou com jornalistas e confirmou que o soco dado no marqueteiro partiu de membros da sua equipe. No entanto, ele disse que a confusão teria começado por culpa de Duda Lima — o que também foi objeto de uma publicação nas suas redes sociais.

“Começou com o marqueteiro do Nunes. Ele avançou, agrediu um integrante da minha equipe e, na reação, ele acabou desferindo um soco contra ele”, disse Marçal, acrescentando que seu assessor “perdeu a inteligência emocional”. O coach reprovou a postura de Duda Lima e disse que ele “precisa ser retirado” dos debates. Ricardo Nunes saiu do estúdio sem falar com a imprensa, assim como seu marqueteiro.