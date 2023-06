Tremores de terra são sentidos no interior e no litoral de São Paulo

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Moradores relataram tremores de terra na região do Vale do Ribeira e do litoral de São Paulo nesta sexta-feira, 16. Em Miracatu, cidade a 600 quilômetros da capital, o Google enviou um alerta de terremoto de magnitude estimada em 4,7 na escala Richter — de baixa intensidade.

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que dois abalos sísmicos ocorreram na região de Miracatu por volta das 8h22. Tremores dessa magnitude não costumam gerar danos estruturais, mas podem ser sentidos de até 100 km de seu epicentro. Moradores da Baixada Santista também relataram ter sentido o terremoto.

Segundo o Centro de Sismologia da USP, os abalos foram de 4.0 em Micaratu e Iguapé. Uma câmera de segurança captou o momento do tremor. Assista abaixo.

Câmera de segurança de casa em Miracatu captou o momento do terremoto no Vale do Ribeira hoje pela manhã: pic.twitter.com/I3A29ZpS0m — Fabrizio Neitzke (@fneitzke) June 16, 2023