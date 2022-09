Tarcísio volta a criticar aliado que intimidou jornalista em debate

O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, foi questionado durante o debate VEJA deste sábado, 17, sobre a confusão causada pelo correligionário Douglas Garcia em outro debate, na TV Cultura, na semana passada.

Na ocasião, o deputado estadual, que é do seu partido, cercou e intimidou a jornalista Vera Magalhães com acusações falsas contra a profissional — repetindo o que o próprio presidente Jair Bolsonaro (PL) havia feito no debate presidencial na Band, quando ele também destratou a jornalista.

Tarcísio, que no mesmo dia se posicionou contra os ataques, estava com a resposta na ponta da língua neste sábado. Aproveitou a deixa para falar de propostas voltadas ao público feminino.

“Já repudiei e repudio a atitude. Como governador, vou incentivar a empreendedora que é a mulher, a chefe de família, dando treinamento, dando crédito. Vamos combater e ser rigorosos com a violência doméstica, monitorando o criminoso, fazendo com que as delegacias da mulher funcionem 24 horas. Vamos cuidar da saúde da mulher, diagnosticar com antecedência o câncer de mama, o câncer de colo de útero”, enfileirou Tarcísio.