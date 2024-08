Tarcisio instala gabinete de crise; Ratinho Jr. decreta luto de três dias

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou a criação de um gabinete de crise em Vinhedo, no interior do estado, após a queda de um avião que levava 61 passageiros, no início da tarde desta sexta-feira, 9. Não há sobreviventes.

De acordo com o governo estadual, o gabinete prestará suporte às equipes mobilizadas para atender a ocorrência do acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas, que iria de Cascavel, no oeste do Paraná, a Guarulhos. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e os comandantes das forças de segurança do estado e da Defesa Civil também estão em Vinhedo para auxiliar no trabalho.

Além das equipes estaduais, também compõem o órgão de crise o Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o governo do Paraná e profissionais de assistência social. Ainda, um posto de comando avançado foi montado a cerca de 100 metros do local da queda.

Polícia Federal

Paralelamente, a Polícia Federal anunciou que já iniciou as investigações para apurar o acidente aéreo. O gabinete de crise federal foi montado no Aeroporto de Guarulhos, e agentes da PF já foram deslocados para o local do acidente. Segundo a corporação, serão enviados especialistas em acidentes aeronáuticos e em identificação de vítimas de desastres, além de entre outros profissionais para auxiliar nas apurações.

Segundo o secretário da Casa Civil de Tarcísio, Arthur Lima, é possível que ambos os gabinetes se unifiquem com o decorrer dos trabalhos.

Luto

O governador do Paraná, Ratinho Jr., decretou luto oficial de três dias no estado. “É um dia triste. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo por não estar dentro da normalidade. Ainda há pouca informação sobre as vítimas que estavam no avião, mas quero deixar minha solidariedade às famílias”, disse o governador do Paraná. “O povo paranaense abraça a cidade de Cascavel. Que Deus conforte amigos e familiares das vítimas desse trágico acidente. Estamos colocando todas as nossas forças à disposição para ajudar”, declarou.