PF abre investigação sobre acidente com avião da Voepass em Vinhedo

A Polícia Federal informou que iniciou as investigações para apurar o acidente envolvendo uma aeronave da companhia Voepass na tarde desta sexta-feira, em Vinhedo (SP), que matou 62 pessoas no início da tarde desta sexta-feira.

Segundo a corporação, agentes já estão no local e a instituição compõe o gabinete de crise montado no Aeroporto de Guarulhos (SP), que seria o destino do voo, iniciado em Cascavel (PR).

A PF também comunicou que especialistas em acidentes aeronáuticos, identificação de vítimas de desastres, entre outros, serão enviados ao local para auxiliar nas apurações.