Tarcísio e Ratinho Jr. suspendem viagem e vão ao local da queda de avião

Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), anunciaram a interrupção de uma viagem e o retorno para São Paulo após a queda de um avião com 62 pessoas a bordo em Vinhedo, na região de Campinas.

Tarcísio e Ratinho Jr. estavam em Vitória, no Espírito Santo, para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), e deverão chegar em breve a Vinhedo para acompanhar os trabalhos das equipes.

Segundo o governo de São Paulo, equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil do estado estão no bairro Capela para o atendimento da ocorrência da queda da aeronave. O avião da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo) saiu de Cascavel, no interior do Paraná, com destino a Guarulhos. De acordo com a companhia, 62 pessoas estariam a bordo, sendo quatro delas tripulantes. Até as 15h, não havia informação oficial sobre vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, a ocorrência foi registrada às 13h28 na rua João Edueta, na altura do número 2.500, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Sete equipes foram mobilizadas para atender ao chamado.

Continua após a publicidade

Pelas redes sociais, moradores compartilharam vídeos do momento do acidente.

Momento da queda do ATV da voepass em vinhedo. pic.twitter.com/DYBWLqyU5B — clonazepam do amor (@jogobemdesconto) August 9, 2024