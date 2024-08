Avião com 62 pessoas a bordo cai em Vinhedo, interior de São Paulo

Um avião com 62 pessoas a bordo (58 passageiros e quatro tripulantes) caiu enquanto sobrevoava o município de Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 9. A aeronave, da Voepass Linhas Aéreas, (antiga Passaredo), ia de Cascavel (PR) para Guarulhos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está em Itajaí (SC) para a cerimônia de lançamento de uma fragata da Marinha, interrompeu o evento e disse ter sido informado de que todas as 62 pessoas a bordo morreram. Ele pediu um minuto de silêncio e expressou solidariedade às famílias das vítimas.

A assessoria do governo de São Paulo informou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está a caminho do município de Vinhedo para acompanhar as operações de resgate dos corpos. Ele estava cumprindo agenda em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

Uma notícia muito triste. Toda minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. pic.twitter.com/eb47itDbe8 — Lula (@LulaOficial) August 9, 2024

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, a ocorrência foi registrada às 13h28 na rua João Edueta, na altura do número 2.500, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Sete equipes foram mobilizadas para atender ao chamado.

13h25 Rua Edueta, 2500 – Vinhedo. Queda de aeronave, 07 equipes empenhadas, até o momento apenas essas informações…#193S — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 9, 2024

O CENIPA, órgão de investigação de acidentes da Força Aérea Brasileira (FAB), foi acionado para atender à ocorrência. Segundo informações do serviço FlightAware, o avião decolou de Cascavel às 11h50 desta sexta-feira e a previsão de chegada a Guarulhos era de 13h45.

Pelas redes sociais, moradores compartilharam vídeos do momento do acidente.

Maaaaaano! Acabou de cair uma porra de um avião aqui em Vinhedo 🤯🤯🤯🤯!!! Que merdaaaaaaa!!! pic.twitter.com/zFdmRR3uEs — Cayiito Gr (@cayiito_gr) August 9, 2024

URGENTE! Imagens impressionantes queda avião em Vinhedo pic.twitter.com/r4pTwiZqk2 — Oliver Laio (@LaioOliver) August 9, 2024