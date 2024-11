Tarcísio comemora eleição de Trump: ‘vitória do conservadorismo’

O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) comemorou a vitória do republicano Donald Trump nas eleições para a presidência dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 6. Ele se uniu a outros políticos da direita brasileira que celebraram o êxito dele sobre a democrata Kamala Harris, em um pleito cujo resultado foi 47,5% a 51% — 224 votos eleitorais contra 277 do ex-presidente reeleito. Tarcísio disse que o resultado é uma “vitória do conservadorismo”.

“Trump eleito! Começamos o dia celebrando a vitória do conservadorismo, do patriotismo, da prosperidade, da liberdade. Olhamos para os Estados Unidos com esperança ao ver o movimento conservador superar um dos seus obstáculos mais desafiadores, e também com a plena certeza de que Donald Trump e #WillFixIt e #MakeAmericaGreatAgain”, escreveu o governador nas redes sociais. As duas hashtags usadas na publicação são motes de campanha do republicano.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Tarcísio é aliado fiel, gravou um vídeo parabenizando Trump pela vitória. Usando um boné com o slogan “make America great again” (faça a América ser grande outra vez), ele disse que o êxito do republicano nas urnas marca “o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições”. Ele também chamou o novo presidente americano de “verdadeiro guerreiro” que “contra tudo e contra todos, voltará à presidência”.