Tabata critica rivais e diz que irá trabalhar com Lula e Tarcísio

A deputada Tabata Amaral (PSB) criticou seus adversários e disse ser a única candidata à Prefeitura de São Paulo capaz de conversar com o presidente Lula (PT) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ela afirmou que seu desafio na corrida eleitoral, porém, não é confrontar a polarização política. Para a deputada, o eleitorado paulistano tem como característica optar por políticos de centro.

“Meu desafio é menos de enfrentar a polarização e mais de conseguir me apresentar sem máquina, sem caixa dois, com restrições éticas que, graças a Deus, eu tenho”, disse a candidata nesta sexta-feira, 2, em sabatina promovida pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Casas de Saúde do Estado de São Paulo (Sindhosp) e pela Federação dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (Fehoesp).

Tabata diz que a experiência na Câmara dos Deputados a ensinaram a “desmontar palanques” e ampliar o diálogo com quem não compartilha do mesmo espectro político. “Vou trabalhar com o governador Tarcísio, vou trabalhar com o presidente Lula porque é o que eu faço como deputada. Não é uma promessa, é uma prática do dia a dia”, afirmou. “Eu sou hoje a única pessoa que tem condições reais de fazer essa discussão mais ampla em prol de São Paulo”, acrescentou.

A sabatina com postualntes à Prefeitura da capital paulista já ouviu o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o pré-candidato do PRTB, Pablo Marçal. Na próxima semana, Marina Helena (Novo) será sabtinada e Guilherme Boulos (PSOL) também já tem sua ida à sede do Sindhosp agendada. José Luiz Datena (PSDB) cancelou sua participação.

Críticas aos adversários

A deputada não poupou críticas a Pablo Marçal, José Luiz Datena e Ricardo Nunes. Na conversa com os profissionais de saúde, ela disse que não iria apresentar “planos mirabolantes”, “carros voadores”, nem “ciência de foguete” para os problemas de saúde de São Paulo, mas fará “o simples bem feito”. Questionada sobre o vídeo em que Marçal imputou a deputada responsabilidade na morte do pai dela, a candidata classificou como “ataque canalha”.

Continua após a publicidade

“Em relação aos ataques canalhas do Pablo Marçal, que mentiu sobre o meu pai e tentou o suicídio do meu pai para desonrar a minha família, e o que eu vou fazer com isso, como prefeita é que São Paulo seja referência, farol do Brasil na política de saúde mental”, disse a deputada. “É a melhor resposta que eu posso dar para gente cretina como ele, mas sobretudo, para as famílias que sofrem. O que eu vivi com o meu pai com a dependência química não é um caso isolado”, acrescentou.

Em relação a Ricardo Nunes, Tabata lembrou que o atual prefeito é investigado pela Polícia Federal em um esquema de propinas envolvendo creches, defendeu a independência da PF e ampliação da atuação dos agentes federais para a Operação Fim de Linha. Ação do Ministério Público contra empresas de ônibus ligadas ao crime organizado que têm contrato com a Prefeitura.

“É a primeira vez que a gente tem uma operação que investiga vereador, prende dono de empresa. Inclusive, venho defendendo que a Polícia Federal participe também dessa investigação”, afirmou.

“Saiu ontem que a Polícia Federal está investigando o atual prefeito porque têm uma denúncia de que ele recebeu propina, repasse, na Máfia das Creches. Aí também não dá para esperar que quem está sendo investigado, faça esse trabalho de combate à corrupção”.

Continua após a publicidade

Ela também colocou em xeque a participação de Datena na corrida eleitoral e disse que ela ainda é procurada por tucanos, que desconfiam que o apresentador leve a candidatura até o fim.

“Agora, o projeto do PSB não pode ficar à espera de outro partido ou depender de outro partido. O que a gente disse para essas pessoas que nos procuraram é que para a gente não faz mais sentido ter o Datena como vice, que eles teriam que apresentar outro nome, mas a gente também não pode ficar esperando infinitamente”.

Tabata foi oficializada como candidata na convenção do PSB no sábado passado, mas o anúncio de vice foi adiado. Ela afirmou que um nome será anunciado “muito em breve”. Há uma especulação de que o anúncio ocorra até a próxima quarta-feira.