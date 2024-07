Marçal nega que racha no partido ameace a sua candidatura em São Paulo

Pré-candidato do PRTB para a prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal negou nesta segunda-feira, 29, que o seu partido esteja rachado. Ele foi questionado sobre a divisão na sigla entre dois grupos – um capitaneado pelo atual presidente da sigla, Leonardo Avalanche, aliado de Marçal, e outro por Júlio Cezar Fidelix, irmão do fundador da legenda Levy Fidelix, morto em 2021.

“Não existe esse racha lá dentro, o que existe é gente de fora dando pitaco”, disse Marçal antes de participar de sabatina promovida pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo (Sindhosp) e pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp).

Um dos filhos do fundador do partido, Levy Fidelix Filho, já foi cogitado como vice de Marçal. A medida seria uma forma de estancar a divisão partidária. O pré-candidato, por outro lado, diz que pretende compor a chapa com outra legenda.

Apoio do União Brasil

Marçal afirma que ainda vai angariar a aliança do União Brasil à sua candidatura. A negociação, segundo ele, foi bem aceita por diretores nacionais da legenda, mas esbarra no cacique do partido em São Paulo e presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, um dos principais aliados do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que concorrerá à reeleição.

No último sábado, 20, o União Brasil fez convenção partidária em São Paulo, mas deixou o apoio nas eleições em aberto. A indefinição serviu de combustível para o pré-candidato do PRTB voltar a reivindicar a aliança com o partido.

“Eles tiveram convenção e não resolveram a questão porque está para fechar com a gente. Vocês vão ficar sabendo até o próximo domingo”, prometeu Marçal, se referindo à data da convenção do seu partido. “Antes estava do meu lado. Agora, está do lado deles. Espero que dê certo”, afirmou o pré-candidato do PRTB, que também disse estar em tratativas com outros partidos.

A VEJA o cacique do União Brasil em São Paulo, Milton Leite, descartou o apoio ao PRTB na capital paulista. “Ele vai chegar atrasado porque a nossa decisão será no sábado. Não sei com quem ele falou, mas não foi comigo. Desconheço essas tratativas. Nunca falei com ele”, disse o vereador.