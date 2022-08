Senado: Olívio aparece à frente de Mourão e Ana Amélia em eleição no RS

O Ipec, instituto de pesquisa criado por ex-membros do Ibope, divulgou nesta segunda-feira, 15, sua primeira pesquisa eleitoral sobre a disputa por uma vaga no Senado representando o Rio Grande do Sul.

O ex-governador Olívio Dutra (PT), lançado como nome petista na eleição apenas no fim de julho, estreou numericamente na ponta, com 25% das intenções de voto. Ele está empatado na margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com a ex-senadora Ana Amélia (PSD), que tem 23% Atrás dos dois está o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), com 16%.

Dutra tem o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Mourão conta com o voto do bolsonarismo no estado, apesar de os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado estarem divididos em duas candidaturas — o senador Luis Carlos Heinze é candidato ao governo com a vereadora Comandante Nádia Gerhard (PP) como postulante ao Senado (ela tem 2%).

Outros cinco candidatos têm 1%: Airto Ferronato (PSB), Fabiana Sanguiné (PSTU), Maristela Zanotto (PSC), Paulo Roberto da Rosa (DC) e Professor Nado (Avante). Francisco Franke Settineri (PCO) não pontuou. São ainda 11% de brancos e nulos e 17% que não souberam ou não responderam.

O Ipec ouviu 1.008 pessoas entre os dias 12 e 15 de agosto por meio de entrevistas pessoais e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RS-08381/2022.

