‘Saúdo o Lula por trazer Tarcísio para o governo’, ironiza Márcio França

O ainda ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, reagiu com ironia à decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de substituí-lo pelo deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Em postagem nas redes sociais, França “saudou” Lula “por trazer” o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o seu partido, o Republicanos, “para nos apoiar”. A frase foi publicada como legenda de uma foto em que o presidente aparece cumprimentando o governador.

“Posso garantir que o Silvio Costa Filho é um grande político, muito preparado e filho de um grande amigo meu. Nos ajudará na tarefa de promover a união e reconstrução que o Brasil tanto precisa. Saúdo o presidente Lula por trazer para o governo Tarcísio de Freitas e seu partido para nos apoiar. O Brasil voltou!”, afirmou França na postagem.

França ficou descontente com sua transferência para o ministério das Micro e Pequenas Empresas, que ainda será criado. Aliados do ministro consideraram isso um “rebaixamento” no primeiro escalão do governo. Ele preferia ficar na pasta de Portos e Aeroportos, que controla, entre outros, o Porto de Santos. França, que tem base eleitoral na Baixada Santista, pretende concorrer novamente ao governo de São Paulo em 2026, quando Tarcício deverá tentar a reeleição.

A entrada de Silvio Costa Filho no ministério não é considerada no Republicanos uma adesão ao governo. Líderes do partido afirmam que Costa Filho é da cota pessoal do presidente, e não da legenda. Ele deverá se licenciar do partido para assumir o cargo. Lideranças do Republicanos dizem, inclusive, que a legenda não irá indicar nomes para ocupar cargos no ministério.

Além disso, Tarcísio foi contra a entrada do Republicanos no governo e vive um momento delicado na sua relação com o partido — nos bastidores, não é descartado que o governador vá para outra legenda, como PP ou PSD.

O convite a Silvio Costa Filho foi feito na sexta-feira, 6, numa reunião em que também ficou definida a ida de André Fufuca (PP-MA) para o Ministério do Esporte, no lugar de Ana Moser. Nomeação e posse dos novos ministros devem ocorrer quando Lula retornar da Índia, na semana que vem — ele viajou nesta quinta-feira para participar do encontro do G20.